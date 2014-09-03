Во Владивостоке на остановке «Театр оперы и балета» проходят проверки работы автобусов
На остановке «Театр оперы и балета» во Владивостоке проходят проверки работы автобусов. Их в связи с проведением фестиваля «Мариинский» и увеличением количества пассажиров ежедневно проводят специалисты управления транспорта администрации города.
Задача такого мониторинга – проконтролировать работу перевозчиков, которые обязаны выпускать на маршруты максимальное количество транспортных средств. Фестиваль «Мариинский» стартовал во Владивостоке 24 июля и продлится до 9 августа. В этот период в Мариинском театре ожидается большое количество гостей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Знаем, что в театре заметно увеличилось количество зрителей, многие из которых после окончания представлений спешат домой на общественном транспорте, – рассказал начальник управления транспорта мэрии Александр Иванов. – В этой связи обратились ко всем перевозчикам, чьи маршруты проходят через остановку «Театр оперы и балета», неукоснительно соблюдать пункт нашего с ним договора о количестве автобусов на линии. Иными словами, любой зритель после спектакля должен уехать домой максимально быстро».
Как сообщил Александр Иванов, через остановочный пункт «Театр оперы и балета» сегодня проходит девять внутригородских маршрутов. Это маршруты № 1, 15, 15К, 22, 29Д, 63, 75, 77 и 79. Прошедшие проверки показали, что не все перевозчики прислушались к рекомендациям. Руководству одного из них уже выписан штраф в размере 8 тысяч рублей за отсутствие автобусов на линии после 22.00.
Напомним, во Владивостоке с начала года за различные нарушения в работе городских автобусов автотранспортным предприятиям выписано штрафов на общую сумму 1 миллион 60 тысяч рублей. Все средства поступают в городской бюджет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.12.2018 Три автобуса снято с маршрутов за неудовлетворительное санитарное состояние
-
29.11.2018 Более 1,5 млн рублей заплатят автоперевозчики Владивостока за различные нарушения
-
19.10.2018 Во Владивостоке проверили работу пассажирского автотранспорта
-
28.02.2017 Во Владивостоке автобусы в погоне за пассажирами устроили столкновение
-
19.08.2015 Приморский театр оперы и балета с 2016 г станет одной из сцен Мариинки и сменит название
-
03.09.2014 10 и 13 сентября изменятся автобусные маршруты Владивостока
Добавить комментарий