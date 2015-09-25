Больше всего на свете он хотел бы встать и пойти. Но понимает, что это вряд ли возможно. Он нежно любит маму и папу, и очень хотел бы облегчить им жизнь. Для этого десятилетнему мальчику из Новоникольска необходима наша с вами поддержка. «Русфонд» и ГТРК «Владивосток» продолжают совместную акцию помощи детям и объявляют сбор средств для Серёжи Василенко.

С первых слов покоряет искренностью. Чистой, как слеза. Мальчишка, которого почти не слушаются ноги, а каждое движение руками отнимает всё больше сил. Но он держится. Улыбается, шутит. Он учится: вот классная работа...

- Очень красивый почерк!

- Только немного плох.

- Знаешь, что: левой рукой обычно талантливые люди пишут, практически все великие режиссеры — леворукие. Тарантино!

- Леворукие?

И не зря о режиссерах. Он ведь снимает. Всё, что видит вокруг. Кошку Малинку, когда подходит поближе, двух братьев, маму и папу.

- И фильм можно сделать? Так что, из меня получится...

Режиссер, оператор. Он даже не думал об этом. Просто фиксировал жизнь большой семьи, так круто измененную генетической болезнью под названием миодистрофия Дюшенна. Это не лечится. Как дистрофия мышц, ломкость косточек — с этим живут.

Родители Серёжи стараются сохранить его подвижность, каждый день у них тренировка с туторами — специальными поддерживающими корсетами. И тут мальчишка шутит — как рыцарь в доспехах. И как рыцарь он терпит боль.

Он подрастает и всё тяжелее родным носить сына и брата на руках: с кровати в коляску, с коляски на диван. Мама пережила сложную операцию и очень слаба. Отец каждый день рядом с ними — стойким, как оловянный солдатик, мальчишкой и хрупкой, как балерина, женщиной. Их так выручили бы специализированная кровать и подъемник! Сумму в 205 тысяч рублей семья, бюджет которой на всех в месяц только 40 тысяч, накопить не в силах. Соцслужбы пообещали половину, но только через год.

Инна Василенко, мама Серёжи: «Потому я попросила «Русфонд» обязательно сохранить все чеки, чтобы я смогла вернуть 100 тысяч рублей им на счет, чтобы помочь другому ребенку».

Благородство Инны поражает так же, как и Серёжкина искренность. Потому и от каждого из нашей съемочной группы — отправляем на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения — 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами — все они на сайте «Русфонда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]