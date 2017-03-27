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В Лучегорске восстановлено водоснабжение

В Лучегорске восстановлено водоснабжение

Фото: Саратов 24

В городские сети Пожарского муниципального района подано водоснабжение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС. Коммунальные службы провели восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, оказавшейся затопленной в результате прохождения дождей в ночь на 27 июля.

Дополнительно для оказания помощи в Пожарский район были направлены пожарные подразделения — 2-го и 5-го Отрядов Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю. Для проведения откачки воды сотрудники МЧ России задействовали пожарные насосные станции. В настоящее время горячее и холодное водоснабжение подано потребителям.

К ремонтно-восстановительным работам привлекались 42 человека и 17 единиц техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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