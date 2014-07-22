Самое большое за последние 30 лет судно готовят к спуску на воду в Приморье

На предприятии «Восточная верфь» приступили к покраске малого морского танкера «Михаил Барсков» – самого крупного судна, построенного в Приморье в современной истории. Спуск танкера на воду запланирован в конце августа, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как отметили в департаменте промышленности, помимо современных технологических особенностей проект интересен еще и тем, что такое судно может работать даже в сложной ледовой обстановке. До этого суда такого класса в России не выпускались.

По информации предприятия, малый морской танкер «Михаил БАРСКОВ» был заложен на АО «Восточная верфь» 10 октября 2015 года. Это самое крупное судно, построенное в Приморском крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Конструкция корпуса,выполненного из стали, соответствует усиленному ледовому классу Arc4 для работы в арктических морях, судно оснащено авиавооружением для вертолетной техники, установлен кран-манипулятор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]