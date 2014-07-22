Самое большое за последние 30 лет судно готовят к спуску на воду в Приморье
На предприятии «Восточная верфь» приступили к покраске малого морского танкера «Михаил Барсков» – самого крупного судна, построенного в Приморье в современной истории. Спуск танкера на воду запланирован в конце августа, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
Как отметили в департаменте промышленности, помимо современных технологических особенностей проект интересен еще и тем, что такое судно может работать даже в сложной ледовой обстановке. До этого суда такого класса в России не выпускались.
По информации предприятия, малый морской танкер «Михаил БАРСКОВ» был заложен на АО «Восточная верфь» 10 октября 2015 года. Это самое крупное судно, построенное в Приморском крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Конструкция корпуса,выполненного из стали, соответствует усиленному ледовому классу Arc4 для работы в арктических морях, судно оснащено авиавооружением для вертолетной техники, установлен кран-манипулятор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.02.2019 На судоверфи «Звезда» приступили к строительству уже третьего танкера серии «Афрамакс»
-
17.01.2018 В Приморье началось строительство уникального танкера типа "Афрамакс" (фото)
-
28.10.2015 На «Восточнаой верфи» состоялась церемония закладки нового малого морского танкера «Михаил Барсков»
-
27.10.2015 Малый танкер, способный работать в арктических морях, заложили для ТОФ во Владивостоке
-
08.08.2014 Уникальный танкер спущен на воду в Приморье
-
22.07.2014 Первый танкер, построенный в Приморье, спустят на воду в августе
Добавить комментарий