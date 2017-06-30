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На севере Приморья возможны локальные подъемы уровня воды в реках

На севере Приморья возможны локальные подъемы уровня воды в реках

Фото: Якутия 24

29 июля подъемы уровней воды на 0,2–0,4 м наблюдаются в среднем и нижнем течении отдельных участков рек центральных и северных районов Приморского края (бассейн р. Уссури). На остальных реках отмечается преимущественно спад уровней воды. Реки в берегах, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни воды в реках ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек и на малых водотоках на 0,8–1,6 м, в среднем и нижнем течении — ниже на 1,7–2,7 м.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, в ближайшие трое суток на реках северных районов края возможны локальные подъёмы уровня воды на 0,2–0,5 м, выхода рек из берегов, разливов и затоплений не прогнозируется. На реках остальной территории края ожидается преимущественно спад уровней воды.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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