Во Владивостоке пешеход попал под колеса автомобиля и был оштрафован

Сотрудники ГИБДД проводят проверку в отношении 46-летнего жителя Владивостока. В вечернее время на улице Алеутская мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте в нескольких метрах от пешеходного перехода. В этот момент со стороны Океанского проспекта в направлении улицы Прапорщика Комарова двигался автомобиль «Тойота Вилл» под управлением 22-летнего водителя. Заметив пешехода, автомобилист предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда на него не удалось, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате автоаварии пешеход получил ушиб головного мозга средней степени тяжести и перелом ребер, пострадавший госпитализирован в ВКБ№2 Владивостока.

По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения в крови водителя «Тойоты» не обнаружено.

Пешеход, нарушивший правила дорожного движения, привлечен к административной ответственности по статье 12.30 КоАП РФ. Согласно действующему законодательству, за подобные правонарушения предусмотрено наказание в виде денежного штрафа, сумма которого составляет 1000 рублей.

Руководство отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку обращается к пешеходам с настоятельной рекомендацией ответственно относиться к своей жизни и здоровью. Согласно статистике, каждый третий наезд на пешеходов происходит по их собственной вине. За 6 месяцев на дорогах Владивостока были зарегистрированы 218 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 212 человек.

Полицейские напоминают гостям и жителям города о том, что дорога является местом повышенной опасности. При нахождении вблизи и непосредственно на проезжей части недопустимо пренебрежение правилами дорожного движения и мерами личной безопасности.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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