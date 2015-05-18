Большим концертом в честь великой троицы Пушкинский театр открыл всероссийскую просветительскую акцию «Музыка России». Кто бы мог подумать, что во Владивостоке найдется такое количество любителей творчества Пушкина и Глинки.

За 15 минут до начала Пушкинский буквально оживает. Здесь даже иностранцы: кого-то привлекают великие имена, а кто-то просто любит классику.

Игорь и Мария, посетители концерта: «Мы сейчас лично находимся в очень интересном положении и мы решили, что классическая музыка нам нужна, необходима».

Ведущий Александр Вовненко известен во Владивостоке, как знаток истории русского искусства. У него и своя публика есть. И в этот раз поклонники музыки узнали, наконец, что романс Глинки на стихи Пушкина «Признание» посвящен соседке поэта, красавице Александре Осиповой.

Александр Вовненко, ведущий концерта: «Улица Пушкинская, на которой мы сейчас с вами находимся, она изначально называлась Госпитальная. К 50-летию смерти поэта в 1887 г. она была переименована в улицу Пушкина».

Вот вам и связь: театр на Пушкинской — Пушкинским и назвали. Как раз среди зрителей замечаем Геннадия Турмова. Преданный этому месту, он любит вспоминать, как бывал здесь молодым.

Геннадий Турмов, почетный гражданин Владивостока, заслуженный деятель науки и техники РФ: «Я, ваш покорный слуга, в свое время на сцене Пушкинского театра, когда учился в ДВПИ, тоже выступал с этой сцены, когда здесь проходил смотр художественной самодеятельности студентов».

В августе знатоки искусства могут вспомнить еще два великих имени. 175 лет исполняется живописцу, Илье Репину, столько же — композитору, Николаю Римскому-Корсакову. Возможно, это новые герои творческих встреч в рамках проекта «Золотой век России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]