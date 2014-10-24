Весь мир отмечает День тигра. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Весь мир отмечает День тигра. Этот праздник учредили в 2010 году в Санкт-Петербурге на первом международном «Тигрином форуме». Тогда экологи и ученые разработали стратегию сохранения популяции полосатых. Каких результатов добились в Приморье?
Сегодня в Приморье тигров не просто сохраняют — популяция уверенно растет. Специалисты говорят, что сейчас в крае около шестисот особей. Только за четыре года численность полосатых хищников выросла на 15 %.
Хозяева тайги занесены в красную книгу. Ведь браконьеры непрерывно ведут охоту на грациозных диких кошек. Их убивают ради ингредиентов, которые очень ценятся в восточной народной медицине. Из-за этого в девяностых популяцию практически полностью истребили. Охотнадзор и центр «Амурский тигр» сейчас активно защищают зверей и эта работа дает свои плоды. С 2015 численность кошачьих выросла на 15 %. Специалисты уверены, что охранять полосатых можно, в том числе и развивая село.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «К примеру, национальный парк «Бикин». По нему видно, что если вы в сельской местности людям создаете хорошие социально-экономические условия для проживания — у них есть работа, есть зарплата, — то это тут же отражается на охране природы. Они уже не бегают, не продают лес в соседнюю страну. Не убивают тигров на продажу».
Еще одна угроза для тигров сегодня — вырубка лесов и пожары. Из-за них уменьшается кормовая база копытных, а значит и хищникам достается меньше добычи. Из-за этого, дикие звери регулярно выходят к людям, часто нападают на собак и домашний скот.
В России есть и свой День тигра. Его отмечают в последнее воскресенье сентября. Самые масштабные гулянья проходят именно в Приморье. Уже почти 20 лет на улицы Владивостока в праздничной колонне выходят тысячи активистов, проводят экологические акции, флешмобы и пропагандируют защиту символа дальневосточной столицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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