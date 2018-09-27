Приморье должно стать главным местом отдыха для детей со всего Дальнего Востока. Свою точку зрения озвучил глава региона Олег Кожемяко во время рабочего визита в Артемовский округ. В центре внимания губернатора оказался местный детский лагерь, а также дворовые ремонты и пожарные дружинники.

Дети и вожатые в оздоровительном лагере «Юность» вовсю готовятся к вечерней дискотеке. Но творческий беспорядок не смущает гостей. Главная задача для губернатора края Олега Кожемяко — оценить условия пребывания отдыхающих на каникулах ребят.

- Ну, набрались здоровья?

- Да!

- На следующий год приедете сюда?

- Обязательно!

В центре внимания главы региона — вопрос питания. В лагере оно пятиразовое, на полдник сегодня — бананы и мороженое. Сейчас в «Юности» отдыхают 250 детей. В Артемовский городской округ приезжают ребята из Хабаровска, Иркутска, Бурятии и даже Китая. Олег Кожемяко увиденным остался доволен и подчеркнул, что «детский туризм» в Приморье нужно всячески поддерживать.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы приняли решение на следующий год оборудовать все лагеря санузлами благоустроенными. Каждый год мы будем по одному корпусу сдавать, чтобы в течение пяти лет все лагеря все-таки соответствовали современным требованиям...»

Во дворе дома по улице Кирова в Артеме ребята также проведут лето увлекательно и с пользой. Это один из адресов округа, которые вошли в программу «1000 дворов». По просьбе жильцов здесь поставят комбинированную детско-спортивную площадку. Уже сейчас детвора обкатывает новый дворовый асфальт на самокатах и велосипедах.

- Дети же будут на роликах здесь кататься, поэтому надо будет…

- Сделаем «Осторожно дети!»

- А лучше «Жилая зона», чтобы до 5 км/ч ограничение.

Также в ходе рабочей поездки губернатор края вручил удостоверения пожарным-добровольцам Артемовского городского круга. На данный момент местная дружина насчитывает 20 человек. Этих огнеборцев уже нельзя назвать любителями — недавно они прошли дополнительное обучение, получили в свое распоряжение 15 новых воздуходувок и еще три единицы техники.

Олег Кожемяко напутствовал артемовцев — грядущий осенний сезон палов покажет их готовность к боевым выездам. Только в этом году на техническое перевооружение приморской авиабазы из краевого и федерального бюджетов направили больше 100 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]