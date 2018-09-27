Олег Кожемяко: Приморье должно стать главным местом отдыха для детей со всего Дальнего Востока. Видеорепортаж Евгения Талова
Приморье должно стать главным местом отдыха для детей со всего Дальнего Востока. Свою точку зрения озвучил глава региона Олег Кожемяко во время рабочего визита в Артемовский округ. В центре внимания губернатора оказался местный детский лагерь, а также дворовые ремонты и пожарные дружинники.
Дети и вожатые в оздоровительном лагере «Юность» вовсю готовятся к вечерней дискотеке. Но творческий беспорядок не смущает гостей. Главная задача для губернатора края Олега Кожемяко — оценить условия пребывания отдыхающих на каникулах ребят.
- Ну, набрались здоровья?
- Да!
- На следующий год приедете сюда?
- Обязательно!
В центре внимания главы региона — вопрос питания. В лагере оно пятиразовое, на полдник сегодня — бананы и мороженое. Сейчас в «Юности» отдыхают 250 детей. В Артемовский городской округ приезжают ребята из Хабаровска, Иркутска, Бурятии и даже Китая. Олег Кожемяко увиденным остался доволен и подчеркнул, что «детский туризм» в Приморье нужно всячески поддерживать.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы приняли решение на следующий год оборудовать все лагеря санузлами благоустроенными. Каждый год мы будем по одному корпусу сдавать, чтобы в течение пяти лет все лагеря все-таки соответствовали современным требованиям...»
Во дворе дома по улице Кирова в Артеме ребята также проведут лето увлекательно и с пользой. Это один из адресов округа, которые вошли в программу «1000 дворов». По просьбе жильцов здесь поставят комбинированную детско-спортивную площадку. Уже сейчас детвора обкатывает новый дворовый асфальт на самокатах и велосипедах.
- Дети же будут на роликах здесь кататься, поэтому надо будет…
- Сделаем «Осторожно дети!»
- А лучше «Жилая зона», чтобы до 5 км/ч ограничение.
Также в ходе рабочей поездки губернатор края вручил удостоверения пожарным-добровольцам Артемовского городского круга. На данный момент местная дружина насчитывает 20 человек. Этих огнеборцев уже нельзя назвать любителями — недавно они прошли дополнительное обучение, получили в свое распоряжение 15 новых воздуходувок и еще три единицы техники.
Олег Кожемяко напутствовал артемовцев — грядущий осенний сезон палов покажет их готовность к боевым выездам. Только в этом году на техническое перевооружение приморской авиабазы из краевого и федерального бюджетов направили больше 100 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.04.2019 Кожемяко: мост на о. Елена спасет Владивосток от транспортного коллапса (фото)
-
17.03.2019 Губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечает день рождения
-
13.11.2018 Олег Кожемяко обсудил дорожные вопросы на встрече с работниками нефтесбытовой отрасли
-
06.11.2018 Врио губернатора края Олег Кожемяко посетил Находку
-
03.10.2018 Олег Кожемяко заявил, что эмоциональный глава не должен управлять большим городом
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
Добавить комментарий