Во Владивостоке женщина серьезно пострадала, выпав из своей машины 

Во Владивостоке 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав4», двигалась по внутридомовой территории со стороны Тухачевского. В районе дома №8 на улице Днепровская женщина выпала из собственной машины и попала под ее колеса. Далее иномарка въехала в припаркованный во дворе дома «Ниссан Хоми» и остановилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате наезда машины автомобилистка получила перелом кости таза и была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Установлено, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и нарушение правил использования ремней безопасности.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к инциденту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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