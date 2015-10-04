Во Владивостоке женщина серьезно пострадала, выпав из своей машины
Во Владивостоке 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав4», двигалась по внутридомовой территории со стороны Тухачевского. В районе дома №8 на улице Днепровская женщина выпала из собственной машины и попала под ее колеса. Далее иномарка въехала в припаркованный во дворе дома «Ниссан Хоми» и остановилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В результате наезда машины автомобилистка получила перелом кости таза и была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.
Установлено, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и нарушение правил использования ремней безопасности.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к инциденту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.07.2019 В ДТП с участием автобуса пострадала пенсионерка
-
11.07.2019 Подросток пострадал в «пьяном» ДТП во Владивостоке
-
08.05.2019 79-летняя пенсионерка получила травму в маршрутном автобусе Владивостока
-
03.05.2019 Во Владивостоке водитель с 60-летним стажем сбил пенсионерку на пешеходном переходе
-
31.10.2018 В Приморье женщина госпитализирована в результате наезда "Тойота Приус"
-
04.10.2015 Из окна больницы во Владивостоке выпала пенсионерка
Добавить комментарий