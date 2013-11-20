Средства на адаптацию жилья для инвалидов направят из бюджета Приморья

Утвержден порядок адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов в Приморском крае. Поручение о разработке документа, который вступит в действие 1 октября этого года, дал Губернатор Олег Кожемяко.

Как поясняют в департаменте труда и социального развития, семьи инвалидов смогут однократно компенсировать расходы на обеспечение условий для свободного перемещения человека с ограниченными возможностями в жилом помещении и доступа к жилью.

«Причем компенсации подлежат расходы, понесенные уже в 2019 году», – уточняют в ведомстве.

На реализацию мероприятий по адаптации жилья для инвалидов в краевом бюджете на 2020 год запланировано более 39 миллионов рублей. 31,4 миллиона рублей из них направят на компенсации за приобретение подъемника для инвалидов-колясочников.

«После встречи с жителями Лесозаводска Губернатор поручил увеличить выплату со 100 до 200 тысяч рублей», – информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Для этой же категории инвалидов предусмотрели выплаты до 50 тысяч рублей на приобретение и установку доводчиков, съемных пандусов, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Семьи, в которых проживают инвалиды с нарушением слуха при покупке и установке видеодомофона смогут возместить до 20 тысяч рублей.

Мероприятия по адаптации жилья для людей с ограниченными возможностями включены в программу «Доступная среда», которая реализуется в Приморье с 2014 года. С этого времени показатель доступности социально значимых объектов в крае вырос с 19% до 59,6%. А это более тысячи объектов в сфере здравоохранения, спорта, социальной защиты и занятости, культуры, транспортной инфраструктуры, информации.

«Компенсируя расходы за адаптацию жилья, мы помогаем сделать комфортной жизнь маломобильного человека и в стенах родного дома», – подчеркивает Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]