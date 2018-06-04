Второй "блэкаут" за сутки накрыл Владивосток
Из-за авария на сети электроснабжения 29 июля с 22.26 без электроэнергии остались дома в центре Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис "Отключение света и воды на vl.ru".
Список адресов:
Ленинский район (11)
Краснознаменный пер. 7
Пологая ул. 55, 62, 62А, 63
Прапорщика Комарова ул. 48
Светланская ул. 33
Семеновская ул. 25А
Суханова ул. 6А, 6В
Уборевича ул. 28
Фрунзенский район (1)
Светланская ул. 23
Накануне из-за аварии без света во Владивостоке остались почти 200 многоквартирных домов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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