Золотодобытчикам в Приморье грозит штраф

Нарушения сфере недропользования, водного и лесного законодательства выявлены при проверке деятельности золотодобывающих компаний в Красноармейском районе Приморья. Теперь им грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, проверка пяти участков недр проводилась в июне этого года совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой, специалистами краевого предприятия «Примлес» и управления Росприроднадзора по Приморскому краю.

«Основные нарушения, зафиксированные в ходе проверки, – ненадлежащее состояние участков недр, несанкционированное размещение отходов производства, несоблюдение технологии разработки месторождения», – пояснили в ведомстве.

Материалы проверки направлены во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования. Специалисты отметили, что за нарушение природоохранного законодательства компаниям грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что всего в Приморье 43 действующих лицензии на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота у 35 недропользователей. В прошлом году компании добыли более 330 килограммов золота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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