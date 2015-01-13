Многомиллионная партия дериватов и трепанга задержана в Приморье

В автомобильном пункте пропуска «Турий Рог» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии ценных биоресурсов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В ходе досмотра одного из пассажирских автобусов, оформлявшихся на выезд за границу, совместный наряд обнаружил тайник с дериватами и водными биоресурсами, который был оборудован в технологической полости под крылом заднего колеса. В 11 мешках, спрятанных в укромном месте, оказалось порядка 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга, 14 желчных пузырей и 28 клыков диких животных. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость только трепанга может составлять порядка 1,5 миллионов рублей.

Иностранный гражданин, управлявший автобусом, утверждал, что никакого отношения к обнаруженным биоресурсам не имеет.

Изъятые дериваты направлены на экспертизу в АНО «Центр «Амурский тигр».

По данному факту проводится разбирательство. По результатам проверки и экспертизы будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru