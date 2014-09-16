В соцучреждении в Приморье изъята крупная партия сливочного масла

30 июля во Владивостоке уничтожено 139 килограммов сливочного масла неподтвержденного качества, обнаруженного должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одном из социальных учреждений края в ходе проведения внеплановых проверок.

С июня 2019 года территориальным Управлением Россельхознадзора начались масштабные проверки молочной продукции. По результатам проведенной работы Управлением возбуждены административные расследования в отношении производителей и поставщиков, изъято 719 килограммов сливочного масла, в котором усматриваются признаки фальсификата. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Только в июне 2019 года территориальным Управлением Россельхознадзора проведено 12 контрольно-надзорных мероприятий в социальных учреждениях и больницах Приморского края и Сахалинской области. Для проведения лабораторных исследований отобрано 33 пробы молочной продукции.

Так, в рамках проведенных проверок в одном из социальных учреждений края Управлением было выявлено сливочное масло общим весом 139 килограммов с нарушением маркировки производителя (информация на маркировке не соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 «Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия»). Продукция неподтвержденного качества была изъята из оборота.

Все 139 кг масла были сожжены на специализированном предприятии во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]