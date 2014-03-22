Мусульмане Приморья скоро отметят один из главных национальных праздников — Курбан-байрам. В этом году он выпадает на 12 августа. Как готовится к торжеству семья Аташевых из поселка Пограничный?

Фермер Куранбой Аташев с пяти утра по хозяйственным делам. У него 50 баранов, шесть десятков коров и быков. Всех накормить, буренок подоить. Работы много. Молоко отправляют в соседнюю Сергеевку.

Куранбой Аташев, фермер: «150—160 литров. Сдаем 130 литров. Остальные работники кушают, мы сами кушаем, семья кушает. Нормально живем!»

Курбан-байрам отмечать будут три дня: накроют богатый стол, пригласят родных, друзей, соседей. По традиции в первый день в гости ходят мужчины и лишь на второй и на третий — женщины. Есть строгое правило — проявить уважение к хозяйке дома, отведав угощений.

Мухаббат Рузметова, супруга фермера: «Ушала делаем по своей традиции. Каждый своих, кто пост держит, их приглашаем домой. И вместе делимся с мусульманами. Так и держим традиции свои, не изменилось ничего».

В современность перешли и гостеприимство, и коллективизм с особым почитанием старших. Узбеки всегда ярко отмечают праздники. Много у них и похожих на русские: свадьбы, рождение первенца. Кстати, семья Аташевых большая — 12 человек. Это дети, внуки, невестки. Каждый из них, сохраняя традиции предков, свое будущее видит на приморской земле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]