Дорогой отдых в Приморье шокирует дальневосточных туристов. Приезжие не в восторге от приморских цен. К тому же стоимость жилья не соответствует качеству предлагаемых услуг. Наши корреспонденты отправились в бухту Лазурная и выяснили, почему на базах отдыха не снижают цены.

30 000 рублей за 10 дней отдыха в бухте Лазурная. И это без учета питания. Столько денег Алиса Лаврентьева вложила в отпуск. Во Владивосток вместе с дочерью приехала из Комсомольска-на-Амуре и арендовала домик на Шаморе. Цены на жилье шокировали. Условия оставляют желать лучшего.

Алиса Лаврентьева, отдыхающая: «Холодильника в номере нет, чайник — и тот через раз ломается.За такие деньги, что мы потратили на путёвку плюс проезд, на эти деньги можно было бы съездить и отдохнуть за границей, очень дорого».

Александра Мостовая, корреспондент: «В летний сезон приморцам порой дешевле отдохнуть на азиатских курортах, нежели в родных краях. За сутки в комфортабельном домике на Шаморе вы отдадите в среднем 3000 рублей, в то время как тур на 14 дней в Байдахе обойдется в 25 тысяч».

Июль и август — горячая пора для туристов со всего Дальнего Востока и даже центральных регионов страны. Каждый год сюда приезжают из Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Амурской и Московской областей. Но отдых в Приморье — удовольствие дорогое. Снять номер на базе отдыха «Маяк» будет стоить от 4 до 10 000 рублей в сутки. В Андреевке чуть дешевле — от 2 до 6 тысяч. А за двухместный домик в Ливадии в среднем придется отдать 2500.

- Очень дорого, по-моему, дороже, чем на Черноморском побережье, жильё обошлось очень дорого, питания нет, развлекухи детские — 150 рублей.

- Сколько заплатили за проживание?

- 170 тысяч, мы 14 дней, 12 тысяч в сутки, мы семьей.

- 9000 номер, дорого, не сказать, чтобы комфортно, бельё отвратительное, сам сервис на очень низком уровне.

- Мы домик снимаем — три тысячи, я знаю, что где-то на юге России домики дешевле.

В этом году на пляж отдыхающие выбрались только в середине июля — мешали постоянные дожди. Но, несмотря на это, цены на базах отдыха так и не снизили. Главная причина — ограниченность сезона. Он длится всего два месяца.

Дарья Гусева, директор туристско-информационного центра Приморского края: «Фактически, базы отдыха, даже которые круглогодичные, они вынуждены свое ценообразование строить на том, что они год обеспечивают базы и получают прибыль за какие-то короткие 2—3 месяца».

Цена не всегда соответствует качеству, но как и где отдыхать каждый решает сам.

Сейчас в крае установилась жаркая и душная погода, а уже с 1 августа температура повысится до + 27.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]