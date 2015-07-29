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Анонс на 31 июля

31 июля во Владивосток в 4.45 зайдет круизный лайнер «Diamond Princess».

31 июля г. Владивосток, стадион «Авангард» (ул. Светланская, 106). СК «Восток» Владивосток - СК «Турбина» Балаково. Командный чемпионат России по спидвею. Начало в 19.00.

31 июля — Всемирный день рейнджера.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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