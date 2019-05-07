В Приморье воздух прогреется до +36 °С
30 июля с Китая в сторону Амурской области и Хабаровского края смещается циклон, давление над Приморьем падает. Облачности прибавилось, но большая часть дня все же обойдется без осадков. Дожди начнутся ближе к вечеру. Фон максимальных температур существенно не изменится.
Во Владивостоке облачно, местами туман. Временами будет идти морось, которая вечером может перейти в дождь, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Ближайшей ночью фронтальные разделы китайского циклона будут смещаться над территорией Приморья, вызывая кратковременные дожди, на севере сильные. Фон минимальных температур останется без существенных изменений. Днем север еще останется под влиянием фронтальных разделов, здесь дожди местами сохранятся. На остальной территории прояснит, фон максимальных температур воздуха сохранится высоким. Столбики термометров снова поднимутся до +27…+36 °С.
Во Владивостоке ночью небольшой дождь и туман. Минимальная температура воздуха останется прежней.
В среду, 31 июля, с утра местами задержатся туман и морось. Днем с юга усилится отрог тихоокеанского антициклона, атмосферное давление будет расти, прояснит. Столбики термометров поднимутся до +27…+30 °С, в пригороде еще жарче.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.07.2019 На Приморье вновь надвигаются дожди и грозы
-
24.06.2019 Во вторник во Владивостоке станет немного теплее
-
19.06.2019 Дождь и холод вернется в Приморье в четверг
-
18.06.2019 Синоптики сделали печальный прогноз для Владивостока
-
16.05.2019 На побережье Приморья улучшения погоды не ожидается
-
07.05.2019 Неустойчивая погода и небольшие дожди ожидаются в Приморье
Добавить комментарий