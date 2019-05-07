В Приморье воздух прогреется до +36 °С

30 июля с Китая в сторону Амурской области и Хабаровского края смещается циклон, давление над Приморьем падает. Облачности прибавилось, но большая часть дня все же обойдется без осадков. Дожди начнутся ближе к вечеру. Фон максимальных температур существенно не изменится.

Во Владивостоке облачно, местами туман. Временами будет идти морось, которая вечером может перейти в дождь, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшей ночью фронтальные разделы китайского циклона будут смещаться над территорией Приморья, вызывая кратковременные дожди, на севере сильные. Фон минимальных температур останется без существенных изменений. Днем север еще останется под влиянием фронтальных разделов, здесь дожди местами сохранятся. На остальной территории прояснит, фон максимальных температур воздуха сохранится высоким. Столбики термометров снова поднимутся до +27…+36 °С.

Во Владивостоке ночью небольшой дождь и туман. Минимальная температура воздуха останется прежней.

В среду, 31 июля, с утра местами задержатся туман и морось. Днем с юга усилится отрог тихоокеанского антициклона, атмосферное давление будет расти, прояснит. Столбики термометров поднимутся до +27…+30 °С, в пригороде еще жарче.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]