В Находке вручили ключи от квартиры первой участнице программы предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2019 году эти полномочия администрация Приморского края передала на местный уровень.

Администрация Находки приобрела уже 11 квартир для детей-сирот. Площадь каждой более 30 кв. метров. Елена Зайцева стала первой в портовом городе, кто получил жилье по программе предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Я с большим воодушевлением и мне очень радостно, что вы получаете. Поэтому я вас поздравляю с таким. Желаю, чтоб вы там жили хорошо, развивались, чтоб дети вас радовали».

18 лет Елена ждала этого момента, когда она своими ключами откроет двери собственной квартиры. Эту радость вместе с ней разделяет сын.

- Ну, наконец-то. Сделаю здесь красиво и уютно.

Теперь семья не будет ютиться в комнате площадью 8 кв. метров. Елена уже планирует, как расставит мебель, что купит на кухню, где поставит цветы.

- Уже есть наметки, что там будет, что в этом углу?

Елена Зайцева, участник программы предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: «У меня есть наметки. Обои поменяю — это точно. Там диван, там телевизор. У меня уже ребенок мечтает, что здесь перегородит, он сам хочет ремонт делать. Говорит: мама, давай я сам займусь. Здесь перегородим, сюда, наверное, холодильник поставим. Ну, и всё постепенно. Тут гарнитур хороший будет».

Елена искренне рада, что теперь у нее есть большая ванная комната, застекленный балкон, электроплита. Дом считается новостроем, ему нет и пяти лет.

Елена Зайцева, участник программы предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: «Ждала я очень долго, конечно, побороться пришлось. Ощущения радости и спокойствия, что у меня и сына уже есть, где сделать красоту по своему вкусу и жить».

Решение краевых властей о передаче прав на приобретение квартир детям-сиротам в муниципалитеты показало свою эффективность. На эти цели Находкинскому городскому округу администрация Приморья выделила 20,2 млн рублей.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Если идти таким путем, он более реальный, приближенный к жизни и проще закрывается. И, наверное, квартиры лучше, потому что речь идет о том, что можно купить на вторичном рынке. Это тоже хорошо. И можно купить в новом доме. Всё зависит от кошелька, скажем так».

Изначально планировалось купить девять квартир в новостройках. Но получили только одно предложение, отвечающее условиям конкурса. Поэтому принято решение о покупке жилых помещений на вторичном рынке. Благодаря разнице в стоимости квадратного метра вместо девяти очередников квартиры получат 11, которые распределит департамент образования и науки Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]