Грибники обнаружили в лесной западне дикого кабана, животное спасено
Вытащил из ямы и выпустил в природу дикого кабана сотрудник департамента охотнадзора Приморского края. Попавшее в ловушку животное обнаружили в районе бухты Щитовой во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Дикого кабана, попавшего в яму, обнаружили грибники. Они обратились за помощью в краевой охотнадзор. На место оперативно выехал инспектор Валерий Яшметов.
«Кабан находился в яме глубиной около трех метров, бетонированное углубление было оставлено военными. С помощью неравнодушных граждан мы смогли вызволить его из западни и выпустили в естественную среду обитания», – рассказал он.
Отметим, снижение гибели диких копытных животных – одна из стратегических задач, связанных как с сохранением численности охотничьих животных в целом, так и с сохранением основной кормовой базы крупных кошачьих Дальнего Востока России: амурского тигра и дальневосточного леопарда. Сохранение биоразнообразия Приморского края – ключевое направление национального проекта «Экология».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.12.2018 В мясе дикого кабана приморские специалисты обнаружили свинец
-
08.11.2018 Браконьеры заплатят миллион за охоту на «Земле леопарда»
-
24.07.2018 Отдыхающие на лодке "офонарели" от того, что увидели в 300 метрах от берега
-
05.12.2017 В Приморье принимаются меры для предотвращения новых очагов классической чумы свиней
-
20.02.2017 В Приморье ищут браконьеров, застреливших беременную кабаниху
-
05.03.2014 В Приморье завершилась вакцинация кабанов
Добавить комментарий