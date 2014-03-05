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Грибники обнаружили в лесной западне дикого кабана, животное спасено

Грибники обнаружили в лесной западне дикого кабана, животное спасено

Фото: Администрация ПК

Вытащил из ямы и выпустил в природу дикого кабана сотрудник департамента охотнадзора Приморского края. Попавшее в ловушку животное обнаружили в районе бухты Щитовой во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Дикого кабана, попавшего в яму, обнаружили грибники. Они обратились за помощью в краевой охотнадзор. На место оперативно выехал инспектор Валерий Яшметов.

«Кабан находился в яме глубиной около трех метров, бетонированное углубление было оставлено военными. С помощью неравнодушных граждан мы смогли вызволить его из западни и выпустили в естественную среду обитания», – рассказал он.  

Отметим, снижение гибели диких копытных животных – одна из стратегических задач, связанных как с сохранением численности охотничьих животных в целом, так и с сохранением основной кормовой базы крупных кошачьих Дальнего Востока России: амурского тигра и дальневосточного леопарда. Сохранение биоразнообразия Приморского края – ключевое направление национального проекта «Экология».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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