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Приморец хранил у себя дома свыше 650 патронов к огнестрельному оружию

Приморец хранил у себя дома свыше 650 патронов к огнестрельному оружию

Фото: Транспортная полиция

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте выявлен 66-летний житель села Веселый Яр Ольгинского района, который подозревается в незаконном хранении 655 патронов различного калибра.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, установлено, что боеприпасы гражданин хранил в кладовке своего дома. Со слов подозреваемого, патроны он нашел в 1990-ых годах, недалеко от посёлка где проживает.

Разрешения на право приобретения, ношения и хранения патронов у мужчины не было.

Отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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