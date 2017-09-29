Приморец хранил у себя дома свыше 650 патронов к огнестрельному оружию
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте выявлен 66-летний житель села Веселый Яр Ольгинского района, который подозревается в незаконном хранении 655 патронов различного калибра.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, установлено, что боеприпасы гражданин хранил в кладовке своего дома. Со слов подозреваемого, патроны он нашел в 1990-ых годах, недалеко от посёлка где проживает.
Разрешения на право приобретения, ношения и хранения патронов у мужчины не было.
Отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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