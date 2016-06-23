За что взяли полковника Миляева. Прямое включение

Во Владивостоке задержан начальник уголовного розыска МВД Приморья Андрей Миляев. В его квартире и рабочем кабинете провели обыски. Задержали руководителя УГРО сотрудники Федеральной службы безопасности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В рядах правоохранительных органов Приморья началась большая «чистка»? Таким вопросом задаются СМИ и жители региона после задержания полковника полиции Андрея Миляева — руководителя Управления уголовного розыска УМВД в крае. Информация о ходе расследования на данный момент держится в строжайшем секрете. Делом занимаются сотрудники ФСБ и шестое управление Следкома России, которое базируется в Хабаровске.

Тем не менее, в течение дня всплывают все новые и новые подробности. Ранее СМИ сообщали, что при обыске в квартире полковника Миляева обнаружили баснословную сумму — больше миллиарда рублей. Однако с тех пор эту информацию опроверг источник в правоохранительных органах. Предполагается, что начальника угрозыска Приморья обвиняют в должностных злоупотреблениях, которые связаны с Дальнегорском и лесной промышленностью региона. Также известно, что обыски провели в кабинете Миляева на Алеутской и на прошлом месте работы.

По данным официальной биографии, Андрей Миляев — уроженец города Павлоград Днепропетровской области Украинской ССР. С декабря 1992 года начал карьеру в роли младшего инспектора уголовного розыска во Владивостоке. До назначения на должность начальника угрозыска Миляев возглавлял отдел по раскрытию преступлений против личности в печально известном здании по Карбышева, 4 во Владивостоке. В былые годы кабинеты для допросов там зачастую сравнивали с «пыточными камерами». А недавно в поле зрения СМИ попал «уссурийский филиал» этой структуры, когда оперативник отдела во время задержания выбил подозреваемому глаз.

Задержание полковника Миляева изобилует хронологическими совпадениями. Так, оно произошло спустя ровно шесть лет после назначения Миляева на должность начальника угрозыска. И случилось это в первый день работы нового начальника краевого Управления ФСБ Дениса Симонова. Однако большинство экспертов относятся к этому именно как к совпадению — очевидно, что оперативная разработка такого масштаба велась не один месяц. Источники в управлении ФСБ на данный момент сообщают, что решается вопрос об аресте Андрея Миляева, возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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