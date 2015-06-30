В Артеме полицейские уничтожили более ста кустов культивируемой маньчжурской конопли

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили оперативную информацию о том, что в частном секторе на улице Еремычева произрастают кусты маньчжурской конопли.

Оперативники прибыли по указанному адресу. Информация подтвердилась. Обнаружено 154 куста культивированной конопли. Кусты запрещенного растения были спрятаны среди огородных посадок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

40-летний житель Артема, ранее судимый за кражу, рассказал, что выращивает маньчжурскую коноплю для личного пользования.

В ходе обыска на летней кухне оперативники обнаружили около 5 грамм гашишного масла.

Возбуждены уголовные дела по статьям 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств).

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать информацию о фактах незаконного культивирования мака и конопли, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. Телефон доверия УМВД Приморья (423) 240 10 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru