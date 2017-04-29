КНДР провела очередной пуск ракет, тип не уточняется

Агентство «Ренхап» со ссылкой на генштаб Южной Кореи в среду сообщило, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет пока не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Проведенный пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в крае — 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Сейсмособытия не фиксировались в Японском море после возможных пусков снарядов с восточного берега Северной Кореи, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

«Сейсмособытия (в Японском море в последние часы) не отмечались. Это пуск ракет, а не подземный взрыв. Если бы она (ракета) упала бы неподалеку от сейсмостанции, может, и увидели бы такое, но она упала неизвестно где», - сказал собеседник.

Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, на прошлой неделе в четверг (среда мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было произведено два пуска, предположительно, «снарядов». Они пролетели 430 километров и упали в Японском море. Военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае этого года.

В мае КНДР провела несколько пусков баллистических ракет малой дальности.

Неопознанные снаряды, выпущенные КНДР в среду, не достигли территориальных вод Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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