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Мисс пляж Приморья-2019: девушка из Севастополя

Мисс пляж Приморья-2019: девушка из Севастополя

Представляем участницу N6 Дарью, первой приславшей фотографии на WhatsApp "Вести:Приморье".

Дарья представляет фото на борту лайнер "Князь Владимир"  во время его стоянка в г. Ялта, а также фото на пляже г. Севастополя. 

Публикуем ее фото и просим оценить их по 10-балльной системе наших пользователей.

Напоминаем, что "Вести:Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт прошлого года и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.
Лучшие фото будут опубликованы!!!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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