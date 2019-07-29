Мисс пляж Приморья-2019: девушка из Севастополя
Представляем участницу N6 Дарью, первой приславшей фотографии на WhatsApp "Вести:Приморье".
Дарья представляет фото на борту лайнер "Князь Владимир" во время его стоянка в г. Ялта, а также фото на пляже г. Севастополя.
Публикуем ее фото и просим оценить их по 10-балльной системе наших пользователей.
Напоминаем, что "Вести:Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт прошлого года и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.
Лучшие фото будут опубликованы!!!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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