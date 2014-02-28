В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет

Неопознанные ракеты, выпущенные Северной Кореей, оказались баллистическими. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК, ракеты запустили из города Вонсан, после чего они упали в море. Первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 мск), а второй в 05:27 (30 июля 23:27 мск). По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км.

Комитет также заявил, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвал их прекратить.

Ранее Объединенный комитет сообщал, что КНДР запустила множество неопознанных ракет. При этом 25 июля Северная Корея также запустила две неизвестные ракеты из окрестностей города Вонсан. Тогда расстояние их полета составило около 430 км.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]