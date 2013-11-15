Борис Кубай: Очередной тайфун может выйти к Приморью (опрос)

Портал Примпогода поговорил с главным синоптиком края Борсом Кубаем о погоде, которая ждет приморцев в последний месяц лета.

- Борис Викторович, буквально вчера СМИ сообщили о начале нового паводка в Иркутской области, кроме того стало известно об эвакуации более 1 000 человек из-за наводнения в бассейне реки Амур. Чем вызвана такая ситуация на реках юго-восточной части России, и нет ли вероятности распространения этого на Приморский край?

- Обратите внимание: зона наводнений располагается на одной широте, вдоль широтного круга 50 градуса с.ш. Вблизи данного круга происходит частое столкновение двух типов воздушных масс: тропической, распространяющейся на протяжении длительного периода по территории Китая и Монголии, и воздушных масс умеренных широт. Столкновения провоцируют тропосферные вихри, медленно перемещающиеся от Байкала до Хабаровска, создавая у поверхности земли благоприятные условия для зарождения и прохождения циклонов и атмосферных фронтов.

Столкновения столь разных по свойствам воздушных масс всегда приводят к «взрывной» конвекции, при этом продолжительность и периодичность ливней диктуется скоростью и частотой перемещения циклонов над данной территорией. Приморский край находится существенно южнее 50-й широты, поэтому циклоны, выходящие на бассейн Амура, задевают Приморье своим краем, вызывая ливневые дожди небольшой продолжительности.

В бассейне реки Уссури и Бикин наблюдаются подъемы уровней, но до выхода воды на пойму ещё полтора-два метра.

- На прошлой неделе в видеообзоре погоды на территории Дальнего Востока вы говорили о намечаемой тенденции к перестройке циркуляции в тропосфере. Данная гипотеза подтверждается более свежей информацией?

- Подтверждается. Со среды, 31 июля, начнет постепенно усиливаться тихоокеанский антициклон и распространять свое влияние не только на Японское и Желтое море, но и на северо-восточный Китай. На какое-то время отсюда исчезнет тропосферный циклон, доставлявший неприятности в бассейне Амура. В Приморье установится антициклонический характер погоды — будет душно и жарко даже на побережье. Температура воздуха в континентальных районах Приморья может превышать 35-градусную отметку. - Интересно, надолго ли удастся антициклону закрепиться в Приморье?

- Примерно с 5 августа он начнет ослабевать и уступать территорию северо-восточного Китая новому тропосферному циклону, который снова может начать направлять ливневые дожди на бассейн Амура, часть из которых снова может доставаться северной половине Приморья.

Тем временем наше внимание приковано к тайфуну, которого пока еще нет, но вероятность зарождения и развития существует. Во второй половине следующей недели он может подойти к южным Японским островам. Выйдет ли он на Приморье или нет, покажет время, но основания для тревоги есть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]