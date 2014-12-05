Грабитель в маске напал на павильон быстрого питания в Артеме
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение сотрудницы павильона быстрого питания, расположенного по улице Пограничной. Заявительница рассказала, что неизвестный проник в помещение, похитил деньги и золотые изделия. Общая сумма причиненного ущерба составила около 60 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевших, просмотрели записи камеры видеонаблюдения.
Установлено, что мужчина, надев маску с прорезями для глаз, проник в павильон. Угрожая расправой, злоумышленник похитил 30 тысяч рублей из кассы, а также 4 тысячи рублей из кошелька сотрудницы павильона. После этого, забрав две пары золотых сережек и кольцо, принадлежащие работницам, налетчик скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Артема. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Похищенные золотые изделия изъяты и возвращены законным владельцам. Денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды.
Изъята и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства маска с прорезями для глаз.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности. Из мест лишения свободы, где он провел около 10 лет за совершение грабежей и разбойных нападений, освободился в августе прошлого года.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.08.2018 Полицейские задержали жителя Артема, подозреваемого в серии краж из частных домов
-
14.03.2016 За совершение серии грабежей полицейскими задержан житель Приморья
-
18.10.2015 В Спасском районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи
-
30.04.2015 По подозрению в совершении разбойного нападения сотрудники полиции задержали несовершеннолетних жителей Уссурийска
-
24.03.2015 Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина
-
05.12.2014 В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на цветочный павильон
Добавить комментарий