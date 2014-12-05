Грабитель в маске напал на павильон быстрого питания в Артеме

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение сотрудницы павильона быстрого питания, расположенного по улице Пограничной. Заявительница рассказала, что неизвестный проник в помещение, похитил деньги и золотые изделия. Общая сумма причиненного ущерба составила около 60 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевших, просмотрели записи камеры видеонаблюдения.

Установлено, что мужчина, надев маску с прорезями для глаз, проник в павильон. Угрожая расправой, злоумышленник похитил 30 тысяч рублей из кассы, а также 4 тысячи рублей из кошелька сотрудницы павильона. После этого, забрав две пары золотых сережек и кольцо, принадлежащие работницам, налетчик скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Артема. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Похищенные золотые изделия изъяты и возвращены законным владельцам. Денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды.

Изъята и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства маска с прорезями для глаз.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности. Из мест лишения свободы, где он провел около 10 лет за совершение грабежей и разбойных нападений, освободился в августе прошлого года.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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