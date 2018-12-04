С начала года на дорогах Приморья отстранено от управления свыше 6,4 тысяч нетрезвых водителей

Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. По данным статистики, с начала года в регионе зарегистрировано 415 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. В результате ДТП 47 человек погибли, 296 получили травмы. Повреждено 667 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по региону показатели аварийности снижены. Наибольшее число происшествий отмечено в выходные дни, временной промежуток с 16.00 до 19.00 и с 20.00 до 24.00, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение, также в период выходных и праздничных дней проводятся специальные рейды с массовыми проверками.

С начала года в Приморском крае выявлено и отстранено от управления свыше 6,4 тыс. водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения: к административной ответственности привлечено 3597 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2884 автомобилиста, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, прибор или алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры.

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состояние опьянения необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]