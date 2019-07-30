Во Владивостоке задержан начальник уголовного розыска УМВД Приморья. Операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности и следкома России. И это уже не первый раз, когда в Приморье под пристальное внимание следователей попадают высокопоставленные сотрудники полиции.

Евгений Талов, корреспондент: «Большая «чистка» или «разовая акция»? Таким вопросом задаются СМИ и жители региона после задержания полковника полиции Андрея Миляева — руководителя Управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю. Информация о ходе расследования на данный момент держится в строжайшем секрете. Делом занимаются сотрудники ФСБ. Однако известно, что обыски прошли и в здании УМВД на Алеутской».

Громкое задержание сразу же обросло массой слухов и сплетен. В начале дня неизвестный источник сообщил, что в квартире Андрея Миляева при обыске обнаружили ни много ни мало миллиард рублей. В дальнейшем в управлении ФСБ эти сведения опровергли. По последним данным, начальника угрозыска края подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении незаконного дохода в размере пяти миллионов.

Управление МВД по Приморскому краю сообщило: в настоящее время в связи с задержанием начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в злоупотреблении полномочиями проводится служебная проверка. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию.

По версии следственного комитета, Андрей Миляев «покровительствовал» дельцам в «лесном бизнесе» Дальнегорска. Сам вкладывал деньги в «лесные точки» и сообщал предпринимателям о грядущих проверках правоохранительных органов. Сейчас следствие требует заключить полковника полиции под стражу — Миляеву грозит срок до четырех лет в колонии. Резонансное дело всколыхнуло не только общественность, но и среду экспертов. Большой антикоррупционный процесс может как укрепить, так и подорвать авторитет правоохранительных органов в регионе.

Андрей Кудисов, политолог: «Практика показывает, что получается, как в старом анекдоте: ложки нашлись, но осадок остался. Посмотрите все эти громкие случаи — и полковник Захарченко, и другой полковник Черкалин из ФСБ… То есть с одной стороны тезис о том, что система сама себя очищает, имеет право на жизнь. Но с другой стороны, ребята, вы куда смотрели».

В Приморском крае высокие полицейские чины с незавидной регулярностью оказываются в центре коррупционных скандалов. Так, в прошлом году в суд ушли материалы в отношении бывшего замначальника УМВД по краю Ильи Шамратова. Его обвинили в присвоении премий, которые выписывались сотрудникам, на общую сумму 12 миллионов рублей. На сегодня в отношении начальника угрозыска краевого УМВД Андрея Миляева также возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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