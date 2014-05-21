Итоги ЕГЭ подвели в Приморье

Результаты единого государственного экзамена 2019 года озвучили в Приморье на заседании межведомственной комиссии во вторник, 30 июля. Максимального результата – 100 баллов – смогли добиться 23 выпускника, сдавая экзамены по русскому языку, химии, физике, информатике и ИКТ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В этом году в Приморье в едином государственном экзамене приняли участие более 11 тысяч ребят: 10 243 выпускника текущего года, 1 017 выпускников прошлых лет, 283 студента учреждений среднего профессионального образования.

Выпускники текущего года отдали предпочтение профильной математике – 56% сдававших экзамен, обществознанию – 54%. Дальше с большим отрывом идет физика – 26%, история – 22%, биология – 19% и английский язык – 15%. В департаменте образования и науки отметили, что подобная тенденция выборов экзаменов среди выпускников сохраняется уже несколько лет.

Отличительной особенностью кампании ЕГЭ-2019 стал ввод в штатный режим экзамена по китайскому языку и обязательный выбор уровня математики (с 2019 года можно сдавать либо базовую, либо профильную математику на выбор).

В итоге единого государственного экзамена зафиксировано 1 816 высокобалльников (больше 80 баллов), из которых 23 человека получили 100 баллов. Максимального результата выпускники смогли добиться при сдаче экзаменов по русскому языку, химии, информатике и ИКТ, физике. Также отмечен стабильный рост высокобалльников по литературе (1,48% – в 2016 году, 7,51% – в 2019-м) и истории (3,25% – в 2016 году, 6,67% – в 2019 году).

На заседании была отмечена качественная организационная работа, слаженные действия служб безопасности и медицинских работников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]