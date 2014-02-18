Экспорт товаров из Приморья достиг почти 880 миллионов долларов
С начала года из Приморского края экспортировано около 700 тысяч тонн продукции местного производства. Половина экспорта приходится на рыбу и морепродукты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
Как отметили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, с января по июнь текущего года из Приморья экспортировано товаров на сумму 877,4 миллиона долларов.
«При этом более половины всего экспорта товаров – 360 тысяч тонн – составляют рыба и морепродукты. Через “восточные ворота” большая часть этой продукции отправилась в Китай – почти 300 тысяч тонн, а также в Республику Корея, Бельгию и Белоруссию», – отметили специалисты.
Напомним, экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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