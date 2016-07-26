1 августа в Приморье будет жарко и дождливо

В минувшие сутки с Китая в сторону Хабаровского края смещался циклон, его фронтальные разделы вызвали в Приморье местами кратковременные дожди с общим количеством от 1 до 15 мм. Больше всего дождя, 28 мм, выпало на метеостанции Глубинное в Красноармейском районе. В отдельных районах прогремели грозы. Днём на большей территории воздух прогрелся до +28…+35 °C, на юге края местами моросило, и было прохладнее, +23…+27 °C. Минимальные температуры воздуха составили +17…+24 °C.

31 июля над Приморьем атмосферное давление будет расти. На большей территории без осадков. Лишь север края ещё останется в зоне влияния атмосферных фронтов, поэтому кратковременные дожди здесь задержатся. Не исключены грозы. Фон максимальных температур в континентальной части останется в тех же пределах, а на южном побережье станет теплее. В ближайшие сутки на погоду Приморского края будут оказывать фронтальные разделы и вызовут местами грозовые дожди. Минимальные температуры останутся прежними.

Днём сохранится жаркая погода, столбики термометров поднимутся до +26…+33 °C, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке во вторник в первой половине дня временами моросило, наблюдался туман. Максимальная температура воздуха в разных частях города была разной. В некоторых районах после обеда туман рассеялся, воздух прогрелся до +26…+28 °C. А в районах, где не прояснило, всего до +22…+23 °C. Ночь была облачной, существенных осадков не наблюдалось. Туман. Минимальная температура воздуха +20…+22 °C.

В среду утром туман над городом рассеялся, но небо затянуто облаками. Ближе к вечеру появятся просветы, столбики термометров поднимутся до +25…+28 °C.

1 августа в утренние часы в столице Дальнего Востока вероятен туман, не исключена морось. Днём погода с прояснениями. Минимальная температура без изменений, а максимальная немного выше, чем днем накануне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]