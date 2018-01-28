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Во Владивостоке сгорел жилой корпус Марфо-Мариинского женского монастыря

Во Владивостоке на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного в районе Седанки, произошел пожар. Здесь загорелась двухэтажная хозяйственная постройка. В настоящее время открытое горение ликвидировано, завершается проливка конструкций.

Протоиерей Вадим, старший священник монастыря: «Скорее всего, замыкание проводки произошло. Завтра будут пожарные выяснять. Людей спасли, хорошо, что не ночью, все живы. Вещи, где-то документы у кого-то сгорели, ну, или залиты водой после пролития конструкций. Сгорел келейный корпус жилой, где жили сестры-монахини. Колоссальный ущерб, надо новый корпус строить, где людей размещать».

Напомним, 31 июля в 07.49 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение по пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатой. Незамедлительно на место прибыли первые расчеты пожарных и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горят хозяйственные постройки. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 200 кв. метров. К тушению привлекли 14 человек и 4 единицы техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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