Во Владивостоке сгорел жилой корпус Марфо-Мариинского женского монастыря
Во Владивостоке на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного в районе Седанки, произошел пожар. Здесь загорелась двухэтажная хозяйственная постройка. В настоящее время открытое горение ликвидировано, завершается проливка конструкций.
Протоиерей Вадим, старший священник монастыря: «Скорее всего, замыкание проводки произошло. Завтра будут пожарные выяснять. Людей спасли, хорошо, что не ночью, все живы. Вещи, где-то документы у кого-то сгорели, ну, или залиты водой после пролития конструкций. Сгорел келейный корпус жилой, где жили сестры-монахини. Колоссальный ущерб, надо новый корпус строить, где людей размещать».
Напомним, 31 июля в 07.49 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение по пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатой. Незамедлительно на место прибыли первые расчеты пожарных и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горят хозяйственные постройки. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.
По предварительной оценке, площадь пожара составила 200 кв. метров. К тушению привлекли 14 человек и 4 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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