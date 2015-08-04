Владивосток привлекает новых туристов со всего мира. Сюда они добираются по земле, воздуху и, конечно, по морю. Так и сегодня тысячи туристов прибыли во Владивосток на гигантском круизном лайнере. Что успеют посмотреть иностранные гости за 10 часов, и какое впечатление произвел на них Владивосток?

Станислав Васильченко, корреспондент: «В 5 утра по местному времени из густого владивостокского тумана на морском вокзале показалась уже знакомая, а кому-то и полюбившаяся, «Бриллиантовая принцесса». На ее борту 3000 пассажиров, большинство из них — туристы из Страны Восходящего Солнца. Прямо с борта лайнера они на автобусах отправились по обзорным экскурсиям. Однако все впечатления испортила погода. Из-за тумана рассмотреть всю красоту Владивостока стало практически невозможно».

Сюзан Пак, турист, Гавайи: «Однажды я увидела Владивосток на фотографиях. Город меня просто поразил. Наш тур проходит по городам Азии, но в это путешествие я решила отправиться только ради Владивостока. И я очень расстроена, что из-за тумана не могу рассмотреть даже морской порт».

Однако долго огорчаться не пришлось. Очень скоро туман стал рассеиваться. И взору туристов открылся тот самый Владивосток с фотографий и картинок.

Джон Хэррис, турист, Австралия: «Во Владивостоке мы впервые. Первое, что производит впечатление, ваша архитектура. Она настолько разнообразная и нетипичная, и это придает изюминку городу».

Гиды везут иностранцев в музеи, храмы, на видовые площадки и, конечно, в сувенирные лавки. Однако последние у пассажиров «Бриллиантовой принцессы» не в фаворе. И этому есть простое объяснение.

Нишида, турист, Япония: «Мы возвращаемся на лайнер в 18.00. На знакомство с городом у нас 10 часов. Я не уверен, но мне кажется, что мы не увидим и половины всего того, чем может удивить ваш город. Поэтому тратить время на магазины совсем не хочется».

Лайнер «Бриллиантовая принцесса» зашел во Владивосток в юбилейный десятый раз. Кстати, и в прошлом году корабль так же посетил город 31 июля. Желающих путешествовать на таком лайнере среди жителей дальневосточной столицы становится все больше. И очень скоро такая возможность появится.

Валерий Нагорный, генеральный директор Владивостокского морского терминала: «Сейчас мы все чаще в переговорах с круизными операторами акцентируем этот вопрос, о том,, чтобы была возможность у российских пассажиров либо сойти во Владивосток, либо здесь начать круиз. Вот, например, на октябрьские и сентябрьские круизы такая возможность будет».

Лайнер покинет порт Владивосток в 19.00 и отправится к берегам Японии. Следующий океанский гигант зайдет в Золотой Рог уже 8 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]