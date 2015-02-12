Врачи Приморья делают ставку на раннее выявление онкозаболеваний

Своевременная диагностика, повышенное внимание к женскому здоровью – ставку на раннее выявление онкологических заболеваний у жительниц Приморья сделали врачи края. Только за первое полугодие специалисты женской консультации при родильном доме №3 Владивостока выявили злокачественные новообразования на ранней стадии у 14 пациенток, тогда как в прошлом году их было восемь. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

По словам главного врача роддома №3 Светланы Сагайдачной, для раннего выявления онкологии, лечения предраковых заболеваний в медучреждении имеются все необходимые кадровые и технологические ресурсы. Женская консультация – единственное учреждение в службе родовспоможения в Приморье, где все диагностические исследования стандартизированы.

«Мы, к примеру, предлагаем нашим пациентам пройти биохимическое исследование крови на онкомаркеры или цитологическое исследование, которое помогает своевременно выявить заболевания шейки матки. Наша лаборатория располагает новейшим оборудованием, использование которого позволяет получать точный результат, помогает врачу увидеть пораженные клетки, установить верный диагноз и назначить эффективное лечение», – говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией роддома №3 Ирина Иванюта.

В консультации жительницы Приморья также могут пройти лечение фоновых и предраковых заболеваний для профилактики злокачественных новообразований. Направляются врачом-гинекологом – по соответствующим показаниям.

«Наш кабинет оборудован современным кольпоскопом экспертного уровня, который оснащен функцией видеофиксации, регистрации получаемых данных. Также мы проводим осмотры и консультации беременных женщин на любом сроке. Пациентки с симптоматикой состоят на диспансерном учете, как правило, от года до трех лет, получают показанную им терапию. Также есть операционная, где проводятся оперативное лечение, хирургические манипуляции без помещения пациентов в стационар», – говорит врач, кандидат медицинских наук Елена Одинцова.

Основная часть исследований и диагностик доступна пациенткам по полису медицинского страхования. Так, в рамках диспансеризации в роддоме №3 цитологическое исследование проходят пациентки городских поликлиник №3, 4 и 6. Специалисты отмечают, если регулярно проходить профилактический осмотр, то заболевание можно выявить своевременно, предотвратить его развитие.

В департаменте здравоохранения Приморского края подчеркивают, что по медицинской статистике онкология занимает сегодня второе место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому профилактика онкозаболеваний – направление национального проекта «Здравоохранение» и одна из первостепенных задач в деятельности медучреждений Приморья.

«Работа в этом направлении выстроена так, чтобы повысить онконастороженность врачей, мотивировать женщин разных возрастов постоянно заботиться о своем здоровье, не упускать возможности посещения профилактических мероприятий, скринингов», – обозначила заместитель директора департамента Тамара Курченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]