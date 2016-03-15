В Приморье полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя и морепродуктов
В Хасанском районе продолжается профилактическая операция «Курорт», направленная на пресечение несанкционированной торговли морепродуктами и алкоголем, а также предотвращение правонарушений по самовольному использованию прибрежной защитной полосы водного объекта в границах водоохраняемых зон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе профилактических рейдов составлены более 150 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Из нелегального оборота изъято свыше одной тонны алкоголя на общую сумму свыше 130 тысяч рублей и более 20 килограммов морских деликатесов стоимостью 25 тысяч рублей. Материалы об административных правонарушениях переданы по подведомственности в мировой суд для принятия решений по существу.
С нарушителями участковые и инспекторы отделения по исполнению административного законодательства проводят беседы о недопущении торговли в неустановленных местах на территории Хасанского района. Профилактические мероприятия продолжаются.
В полиции подчеркнули: о фактах нарушения законодательства в сфере торговли, а также о незаконном взимании денежных средств при въезде на пляж, необходимо сообщить в дежурную часть ОМВД России по Хасанскому району на телефон: 8(42331) 46-9-87 или 02 (102). Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю (423)240-10-00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.08.2018 В рамках операции «Курорт-2018» за неделю полиция пресекла 99 правонарушений в Приморье
-
03.08.2018 Во время операции «Курорт-2018» за неделю полиция пресекла 113 правонарушений в Приморье
-
27.07.2018 В Приморье полиция пресекла 156 правонарушений на пляжах
-
24.05.2017 В Находке полицейские пресекли продажу непищевой спиртосодержащей продукции
-
25.11.2016 Во Владивостоке из продажи изъято 700 литров алкоголя
-
15.03.2016 Сотрудники полиции Артема изъяли из незаконного оборота алкогольную продукцию на сумму более миллиона рублей
Добавить комментарий