В Приморье полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя и морепродуктов

В Хасанском районе продолжается профилактическая операция «Курорт», направленная на пресечение несанкционированной торговли морепродуктами и алкоголем, а также предотвращение правонарушений по самовольному использованию прибрежной защитной полосы водного объекта в границах водоохраняемых зон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе профилактических рейдов составлены более 150 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Из нелегального оборота изъято свыше одной тонны алкоголя на общую сумму свыше 130 тысяч рублей и более 20 килограммов морских деликатесов стоимостью 25 тысяч рублей. Материалы об административных правонарушениях переданы по подведомственности в мировой суд для принятия решений по существу.

С нарушителями участковые и инспекторы отделения по исполнению административного законодательства проводят беседы о недопущении торговли в неустановленных местах на территории Хасанского района. Профилактические мероприятия продолжаются.

В полиции подчеркнули: о фактах нарушения законодательства в сфере торговли, а также о незаконном взимании денежных средств при въезде на пляж, необходимо сообщить в дежурную часть ОМВД России по Хасанскому району на телефон: 8(42331) 46-9-87 или 02 (102). Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю (423)240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]