Они фиксируют каждый шаг. Администрация Чугуевского района — отдельной строкой во всемирной сети. И пусть пока официальный сельский инстаграм не конкурирует со звездами шоу-бизнеса, зато в родном районе первым открывают именно его. Чем делятся, что критикуют и на каком языке?

Официальную страничку в популярном приложении придумал завести глава района. В октябре 2017-го он вступил в должность, уже через месяц открылся чугуевский инстаграм. И теперь в электронной приемной более трех тысяч подписчиков. Одна из первых виртуальных задач, которую ставила перед собой местная власть — прозрачность работы.

Роман Деменев, глава Чугуевского района: «Важно, чтобы люди видели, чем занимается администрация. Это наша самая главная и первостепенная задача в использовании инстаграм».

Аккаунт чугуевцы ведут сразу на трех языках: русском, английском и китайском. Любой потенциальный инвестор, заглянув в инстаграм, поймет, каковы их планы, ресурсы, а главное — подходит ли иностранному инвестору здешний деловой климат. Да и туристам будет о чем почитать и на что посмотреть.

Ольга Вербинская, ведущий специалист организационного отдела администрации Чугуевского района: «Очень много жителей Китайской Народной Республики у нас живут в Чугуевском районе и читают наш инстаграм, интересуются. Это дружба, это, я считаю, необходимо».

Роман Деменев, глава Чугуевского муниципального района: «Они живут на российской территории, это наша родина, наша страна, они должны знать, что здесь происходит. Ведь нам приятно приезжать за границу и видеть надписи на русском языке — что делать, куда идти. Чтобы и не нарушать закон в том числе».

Каждый понедельник — аппаратное совещание: подведение итогов недели, задачи на новую. Всё с полным отчетом в инстаграме. Публикуют моменты личного приема главы. Деменев и на все вопросы в директ отвечает без секретаря. Быстро реагирует на любую новость или проблему.

Роман Деменев, глава Чугуевского муниципального района: «Проходят публичные слушания объединения муниципального округа, из муниципального района сделать округ. И вот эти вбросы: «Все, сдали Чугуевку китайцам в аренду!» Муссирование китайской темы вокруг! Но мы все сделали вопреки, хотим показать, ребята, да нет!»

Всё для людей, говорит глава. И с помощью официальной странички от имени коллектива поздравляет земляков со всеми значительными датами и праздниками. Сначала здесь читают, а потом от «сарафанного радио» узнают об отключениях воды и света. Именно здесь будет опубликован и наш репортаж о сельском инстаграме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]