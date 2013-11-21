Почему приморцы жалуются на банки

Жители Приморского края стали реже направлять в Банк России жалобы на кредитные организации. По итогам II квартала было зарегистрировано 372 таких обращения. По сравнению с первыми месяцами 2019 года показатель снизился на 29%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

В основном клиенты банков стали реже жаловаться на проблемы, связанные с потребительским кредитованием. Количество таких обращений уменьшилось на 36%.

«Динамика в этом сегменте объясняется снижением числа жалоб и на общие вопросы, и на автодозвон, и в части защиты граждан от действий коллекторов. Жалоб на проблемы с погашением кредитов, а сюда также относятся отказы в рефинансировании и реструктуризации, тоже стало меньше», — прокомментировал руководитель Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО Банка России Максим Анискевич.

Всего в отчётном периоде приморцы направили регулятору 825 жалоб. Это на 9% меньше, чем в I квартале. В три раза уменьшилось число обращений на работу бюро кредитных историй.

«Здесь у жителей региона возникали проблемы либо с получением самого кредитного отчёта, либо граждане заявляли о некорректности приведённых в нём сведений», — уточнил Максим Анискевич.

Вместе с тем отмечается небольшое увеличение количества жалоб на субъекты страхового дела: со 179 в первом квартале до 183 во втором. Преимущественно это жалобы на рынок обязательного страхования автогражданской ответственности — порядка 90%. Наиболее проблемными остаются темы применения коэффициента бонус-малус и выплаты страхового возмещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]