Анонс на 1 августа
1 августа во Владивостоке в 07.30 в СК «Молодежный» пройдет тренировка для молодых мам «Мама утро». Участие бесплатно.
1 августа во Владивостоке в 12.00 в ТЦ «Первореченский» пройдет мастер-класс «Олимпиады по истории». В 18.00 – мастер-класс «Техники повышения личной эффективности».
1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
1 августа — День тыла Вооруженных сил России.
1 августа — День образования Службы специальной связи России.
1 августа — Всероссийский день инкассатора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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