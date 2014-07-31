Новости Анонс

Вчера, 16:18
 

Анонс на 1 августа

1 августа во Владивостоке в 07.30 в СК «Молодежный» пройдет тренировка для молодых мам «Мама утро». Участие бесплатно.

1 августа во Владивостоке в 12.00 в ТЦ «Первореченский» пройдет мастер-класс «Олимпиады по истории». В 18.00 – мастер-класс «Техники повышения личной эффективности». 

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

1 августа — День тыла Вооруженных сил России.

1 августа — День образования Службы специальной связи России.

1 августа — Всероссийский день инкассатора.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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