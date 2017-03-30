Во Владивостоке на улице Лермонтова введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает об изменении организации движения на улице Лермонтова в поселке Трудовое. В районе домов № 64 и 68б здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
«Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан, пребывающих на данной территории, а также для беспрепятственного проезда машин оперативных служб», - отметили специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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