Осужденный гражданин КНР обучает сокамерников китайскому языку в Приморье

В исправительной колонии строгого режима № 33 в Спасском районе в январе 2019 года начал свою работу единственный на Дальнем Востоке кружок по изучению китайского языка с осужденным представителем Китайской Народной Республики. Будучи на свободе, он занимался преподаванием, а, находясь в местах лишения свободы, осужденный Ван выучил русский язык, закончил общеобразовательную школу и стал обучать родному языку всех желающих осужденных.

На протяжении полугода кружок работает на регулярной основе и в классе учебно-консультационного пункта учреждения собирает около десяти человек, которые в свободное от работы время повышают свой образовательный уровень. И сегодня они уже знают не только иероглифы, но и могут свободно разговаривать и петь песни на китайском языке.

Специально для нужд кружка силами сотрудников и родственников осужденных были собраны специализированные учебники, книги, журналы на языке Поднебесной. В распоряжении педагога и его учеников есть и аудио-уроки, записи текстов и упражнений от преподавателей вузов китаеведения, а также узкоспециализированные хрестоматии для изучения делового китайского языка.

В рамках кружка осужденные изучают не только сам язык, но и культуру и историю восточной страны. Подобный подход, по мнению Вана, дает возможность добиться максимального, доступного в данных условиях, погружения в процесс изучения языка и познания обычаев другой страны. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В планах администрации не останавливаться на достигнутом и открыть кружки по изучению узбекского и азербайджанского языков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]