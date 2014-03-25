В Приморье профессиональные психологи и педагоги проводят бесплатные консультации для родителей. Желающим достаточно отправить заявку с четко поставленным вопросом. Дальше начинается работа специалистов. Подробнее о психологической поддержке родителей — далее.

Елена Ткачук четыре года изучает психологию, своими силами просматривает форумы, общается с опытными психологами, регулярно посещает семинары. Сегодня она в очередной раз решила обратиться к профессионалам. Елену, как и многих родителей, волнует вопрос, как сказать ребенку «нет», и при этом не обидеть его. До сегодняшнего дня ответа она не находила.

Елена Ткачук, мама: «Здесь люди работают с детьми, которые достаточно сложные, и у них, наверняка, опыт работы такой. Я ожидаю, что хотя бы здесь найду ответы на свои вопросы, хотя бы прямо или косвенно».

Консультация начинается со знакомства. Специалисту важна любая мелочь. И не только из жизни якобы «трудного» ребенка. Ведь в подобных проблемах важно помнить, воспитание детей начинается с воспитания родителей.

Ирина Кормишкина, директор коррекционной школы-детского сада VII вида: «Многие родители, а особенно родители детей-дошкольников, неполно воспринимают проблемы своего ребенка. Многие родители говорят: «А у нас нет проблем. У нас все хорошо».

Школа, в которой работает служба помощи родителям, выиграла грант в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Сегодня в Приморье, кроме Владивостока, еще восьми муниципалитетов предлагают профессиональные консультации для родителей. При этом оплачивает их федеральный бюджет.

Наталья Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края, директора департамента образования Приморского края: «Все специалисты, которые будут оказывать помощь, прошли специальную подготовку. И у родителей будет возможность получить эту помощь бесплатно. Я полагаю, что это очень важно. Поскольку услуги психологов это, как правило, не разовые консультации, это какой-то определенный период и, как правило, это стоит определенной суммы денег».

До конца 2019 года на реализацию программы выделят почти 8 миллионов рублей. По прогнозам специалистов, до 2024 года профессиональную консультацию получат 27 тысяч взрослых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]