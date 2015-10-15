Во Владивостоке водитель с 30-летним стажем вождения сбил пешехода
В дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода на улице Постышева.
На место происшествия прибыли Госавтоинспекторы, бригада медиков.
Полицейские установили, что 56-летний мужчина, управляя автомашиной Тойота Корона Премио, в районе дома №27 на улице Постышева сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода. В результате 60-летний пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался.
В ходе проверки установлено, что водитель иномарки имеет 30-летний стаж вождения. В этом году автомобилист привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Водитель Тойоты управлял транспортным средством без полиса обязательного страховании. В отношении мужчины составлен административный материал по части 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Согласно результатам медицинского освидетельствования, на момент ДТП состояние опьянения у водителя не выявлено.
По факту ДТП с участием пешехода назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководство отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку обращается к пешеходам с настоятельной рекомендацией ответственно относиться к своей жизни и здоровью. Согласно статистике, каждый третий наезд на пешеходов происходит по их собственной вине. За 6 месяцев на дорогах Владивостока были зарегистрированы 218 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 212 человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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