Приморский маяк Орехова отмечает юбилей. Видеорепортаж Максима Каленника
Самый надежный и всегда бескорыстный путеводный ночной проводник бухты Преображения. Дорогу рыбацким сейнерам к причалам местного рыбзавода, а также всем проходящим мимо судам здесь указывает огонь маяка Орехова. В этом году его башне исполниться 65 лет, хотя на самом деле первые навигационные огни зажглись там намного раньше. О маяке-юбиляре и о надеждах на так необходимый ему ремонт — далее.
- А еще есть рецепт. Берешь свежего осьминога, шкуру снимаешь, отбиваешь его молотком деревянным. Порезал кусочками, пять минут на сковородку, он дает воду. Сливаешь, маслица туда, укропчику, лучку, майонез. Еще пять минут — и готово.
Поварской мастер-класс от потомственного маячника, электромеханика Сергея Петровича. По стопам родителей решил пойти. Последние двадцать лет он предан своему светлому делу. Вместе с другими коллегами.
Сергей Колесников, техник маяка: «Это не первый мой маяк. На Островном '85—'87 год. Потом здесь, потом на Островном опять же. Я родился на маяке Островном».
Но сейчас вновь на маяке Орехова, на небольшом островке, что напротив поселка Преображение.
Максим Каленник, корреспондент: «19 августа 1860 года экипаж шхуны «Восток» открыл эту бухту. Это был день церковного праздника Преображения Господня. Так на карте побережья и появилось это название — Преображение. В этот же день штурман Федор Кузьмич Орехов произвел опись этих берегов, а безымянный остров назвал в честь самого себя».
Путеводный свет на острове зажгли в 1932-м. В '54-м под руководством прораба Землянского здесь, наконец, возвели капитальный маяк. О его морском предназначении, кроме лампы, указывает рельеф красного якоря на фасаде. В этом году башне 65, и, быть может, в честь юбилея найдутся деньги на ремонт. Морской климат со временем даже железо съедает, не говоря уже о штукатурке.
Александр Новиков, начальник маяка Орехова: «Нам обычно спасибо никто не говорит. Все привыкли. Светит и светит маяк».
Александр Новиков начальником здесь уже десять лет работает. Говорит, что романтика и экстрим здесь отлично сочетаются с красотой окружающей природы и ответственностью.
Александр Новиков, начальник маяка Орехова: «Если вдруг отключится всё, электроника, наш маяк будет светить всегда. Мы не зависим от электроники».
Максим Каленник, корреспондент: «Несмотря на всевозможные ГЛОНАССы, джипиэсы и прочие спутниковые технологии, ежегодно, в далекой Великобритании до сих пор издается «Морской справочник огней побережья». Маяку Орехова на его страницах присвоили номер 7578».
Три секунды света и столько же темноты. Его красный сигнал виден с расстояния двадцати морских миль — а это 37 километров. Смотрители путеводных башен верят: их профессия не должна превратиться в легенду. Маяки по-прежнему добрые святыни морей и главный символ морского фасада России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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