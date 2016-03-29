Более 20 очагов аварийности ликвидируют на дорогах Приморья в этом году

В течение 2019 года в Приморском крае ликвидируют более 20 мест концентрации ДТП. Об этом сообщил заместитель директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко на пресс-конференции в Администрации Приморья, посвященной старту федеральной кампании «Навстречу безопасности». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как рассказал Алексей Игнатенко, в числе таких мест – участки федеральной трассы, дороги в городах и районах края.

«Среди мер, направленных на снижение количества аварий, помимо ремонта дорог, – устройство надземных и приподнятых над проезжей частью пешеходных переходов, установка светофоров, дорожного освещения», – пояснил замруководителя ведомства.

Также, по его словам, уменьшению аварийности на дорогах послужит реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в этом году во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах отремонтируют 81 километр дорог.

«Это не просто ремонт дорожного полотна, но и устройство дополнительных ограждений, светофоров, нанесение разметки – словом, все то, что влияет на безопасность движения», – подчеркнул заместитель директора департамента.

Всего же на ремонт дорог в Приморье в этом году направят более 3 миллиардов рублей.

По мнению участников пресс-конференции, наравне с техническими мерами, направленными на уменьшение аварийности на дорогах, необходимо менять и сознание людей, объясняя важность соблюдения правил дорожного движения. Соответствующие образовательные программы предусмотрены в рамках кампании «Навстречу безопасности», которая проводится в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Ее главная цель – свести к нулю смертельные случаи на дороге.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]