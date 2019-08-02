Полторы тысячи приморцев прошли курс химиотерапии в дневных стационарах. Практика известная и довольно эффективная, особенно в тот момент, когда крупные клиники только выходят на полную мощность. Но сегодня там не хватает мест.

40 коек в отделении дневного стационара Приморского онкодиспансера. Формат не новый. 20 лет назад начинали во Владивостоке с 10 лечебных мест. Но и поток вырос в несколько раз. Только в этом отделении 300 человек в месяц проходят курс химиотерапии.

Андрей Мищенко, заведующий дневным стационаром Приморского онкологического диспансера: «Пациенты, которые здесь находятся, они, как правило, получают такие же препараты, как и те, кто лечится в круглосуточном стационаре, единственное отличие — пациенты здесь не ночуют, а дома».

Пациенты из глубинки могут оставаться ночевать. К примеру, у Анны Шарпатой из Спасска-Дальнего схема лечения такова, что следующая разовая процедура может понадобиться через месяц или неделю. Но предсказать реакцию организма на препарат сложно. И плановая однодневка продлевается на два или даже три дня. Так вышло у пациентки из Артёма.

Надежде Бубликова, пациент дневного стационара: «Сейчас делают лечебную капельницу, плоховато стало… схема должна быть, но стало плохо».

Четвертый курс лечения проходит Олеся Тенёва. Цикличность ее лечения не нарушилась ни разу. Вопрос с лекарством для редкой схемы химиотерапии был решен, минуя так называемое академичное время ожидания.

Олеся Тененёва, пациентка: «Проблем не было, через час после лечения садится за руль, все доброжелательные».

Михаил Волков, главный врач ПКОД: «Что касается онкологического диспансера, то у нас есть все необходимые лекарства для проведения всех схем химиотерапии. На сегодняшний день мы используем порядка 150 схем, в отделениях химиотерапии. Все они довольно-таки сложные, в том числе и дорогостоящие, в том числе и таргетная терапия».

Но спрос пока опережает предложение. Дневные стационары в краевом онкодиспансере, в шестой и девятой владивостокских поликлиниках — хорошее начало, но этого явно не достаточно. Надежда есть, по крайней мере, у шкотовцев. С января 2020 года столь необходимое отделение могут открыть на базе Шкотовской центральной районной больницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]