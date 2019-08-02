«Пляжная электричка» выходит на линию во Владивостоке

В связи с резким ростом пассажиропотока на «пляжные» остановки владивостокского пригорода с 3 августа на линию выходит «пляжная электричка». Состав будет курсировать ежедневно по маршруту «Владивосток—Угольная» и «Угольная—Владивосток» в течение месяца. Отправление от железнодорожного вокзала — в 10.01. Электропоезд следует со всеми остановками, прибытие на Угольную в 10.50.

В обратную сторону от станции Угольная электропоезд будет отправляться в 18.09, прибытие на железнодорожный вокзал в 18.57.

Кроме того, компания «Экспресс Приморья» напоминает, что в связи с ростом пассажиропотока на некоторых рейсах и многочисленными просьбами пассажиров, уже введены частичные изменения в график движения электропоездов в утренние часы. Все интересующие вопросы вы моежет задать в справочной вокзала.

В тоже время компания-перевозчик приносит свои извинения пассажирам электропоездов партизанского направления. В связи с ремонтными работами на путях в течение недели, по 7 августа, на маршрутах «Владивосток—Партизанск—Тихоокеанская», «Владивосток—Мыс Астафьева», «Тихоокеанская—Партизанск—Владивосток» возможны задержки в движении этих электропоездов на 15—20 минут. По этой же причине с 2 по 7 августа пригородный электропоезд «Смоляниново—Владивосток» будет отправляться по маршруту от станции Смоляниново на 4 минуты раньше — в 5.59.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]