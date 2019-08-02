«Вести: Приморье. Интервью»: Топ-5 главных астрономических событий 2019 года
«Вести: Приморье. Интервью» с Алексеем Маткиным, руководителем информационно-астрономического проекта Primastro.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
14.06.2019 Алексей Бабков: "Мы живем в пространстве абсолютного доминирования негативных новостей и отсутствия квалифицированных журналистов"
-
18.03.2019 Ледовое шоу "15 лет успеха" - интервью с Алексеем Ягудиным
-
18.01.2019 «Вести: Приморье. Интервью»: Каждый житель края может помочь недоношенным детям
-
26.01.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: «Справедливая Россия» поддерживает Владимира Путина как кандидата в президенты
-
22.12.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Во Владивостоке выберут «Лидеров России»
-
13.10.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Алексеем Абрамовым
Добавить комментарий